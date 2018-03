Anzeige

Ein eindrucksvolles Naturschauspiel kündigt sich im Schlossgarten an: Wenn im März die Tage wärmer werden, verwandelt sich der große Obstgarten vor der Moschee in ein überwältigendes rosa Blütenmeer. In diesem Jahr hat der lange anhaltende Frost das Ereignis etwas verzögert. Wer genau wissen will, wann der richtige Zeitpunkt für einen Besuch im berühmten Schlossgarten gekommen ist, sieht den aktuellen Stand der Kirschblüte im „Blühbarometer“ der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.

Die Blüte der japanischen Zierkirschen ist ein besonderes Highlight des Frühlings. Die ersten wärmeren Temperaturen im März lassen die Knospen der zierlichen Bäumchen anschwellen und nach einigen Tagen verwandelt sich der berühmte Zierkirschengarten rings um die Gartenmoschee in ein rosa-weißes Meer von Kirschblüten. Der Eindruck ist überwältigend und zieht jedes Jahr viele Besucher in seinen Bann.

Die Zierkirsche stammt ursprünglich aus Japan und dort feiert man ihre Blütezeit jedes Frühjahr mit dem berühmten Kirschblütenfest Hanami. In Japan wie in der Kurpfalz gilt: Wenn die Kirschen blühen, lässt sich der Frühling nicht mehr aufhalten. Vor der Kulisse der einzigartigen Moschee entsteht dann für wenige Wochen ein Traum in Rosa. Die Blütenknospen färben sich nach dem langen Frost ganz allmählich.