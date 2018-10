Blues, Funk und Swing – Vielseitigkeit ist diesmal Trumpf

Der unbestrittene Publikumsmagnet, der nun schon seit vielen Jahren in Schwetzingen steigenden Jazztage, ist der Kneipenjazz, der auch dieses Jahr wieder am Samstag, 20. Oktober, die Innenstadt zum Swingen bringt. Und das bei freiem Eintritt in den insgesamt neun Locations. Neu dabei ist das Kaffeehaus, wieder mit von der Partie ist das Blaue Loch. Außerhalb des Programms macht wegen der bei der Planung unklaren Situation auch der Grüne Baum an diesem Abend Musik. Dabei sei auf eins hingewiesen. Die Wirte geben einen guten Teil zur Finanzierung der Bands und der Technik, da sollte es dann schon Usus sein, auch ein Getränk zu bestellen. Komisch, vor mehr als zehn Jahren, als der Kneipenjazz in Schwetzingen seinen Anfang nahm, hätte man das nicht in die Zeitung schreiben müssen.

Hier der Überblick, wer wo spielt:

Grüner Hof: „Triangle“ nennt sich ein ganz neues Trio des legendären Schlagzeugers Allen Blairman, der schon seit über 50 Jahren mit Jazzgrößen wie Dexter Gordon, Chet Baker, Roland Kirk, Karl Berger oder Albert Mangelsdorff spielt. Mit dabei ist sein langjähriger Saxofonist Olaf Schönborn und zum ersten Mal der in Hamburg lebende Bassist Tilman Oberbeck, der einst beim Schwetzinger Jazzworkshop seine ersten Erfahrungen sammelte. Mit viel Spaß am Improvisieren gibt’s den einmaligen Groove von Allen Blairman!

Die Planke: Das „Hammer Trio“ spielt Jazz- und Pop-Standards mit ungewöhnlichen Rhythmen und Stilen. Der musikalische Akzent liegt stark im Lateinamerikanischen aufgrund der Percussionsarbeit von Bandleader Thomas Hammer. Da wird ein Charlie-Parker-Tune als Reggea oder ein Swing-Standard im Samba oder Salsa Groove präsentiert. Last but not least werden Eigenkompositionen vorgetragen, die im Sinne des Soundgrooves eingängig wirken. Der kraftvoll weiche Sound des Tenorsaxofons von Tommy Engelhart lässt den Gesang nicht vermissen. Das Orgelspiel von Thomas Wind verbindet alles.

Havana: Ignez Carvalho bringt mit ihrem Trio den traditionellen „Samba“ und „Choro“ aus ihrer brasilianischen Heimat São Paulo zu uns. In ihren eigenen Songs treffen sich moderne Pop-Elemente mit authentischem Weltmusik-Flair und gleiten durch ihren angenehmen, warmen und gefühlvollen Gesang direkt in das „Ohrwurmzentrum“ des Gehirns. Carvalho hat mit Christoph Stadtler einen der profiliertesten Gitarristen des süddeutschen Raumes zur Seite. Bekannte Standards, Tom Jobims Meisterwerke und wunderbare Melodien aus dem Repertoire der Sambas, Choros und Baião gewinnen durch ihren musikalischen Stil, Christophs Soli und sensible Improvisationen und die Perkussion eine authentische Farbe.

Quadrato: K. J. Dallaway and Friends freuen sich auf einen famosen Musikabend mit Stammgästen und Neugierigen im Restaurant Quadrato und präsentieren eine musikalische Melange aus Smooth Jazz, Reggae, Funk, Soul und Calypso. Eigene Kompositionen aus der Feder des trinidadischen Bandleaders sowie Cover-Interpretationen von ausgewählten Lieblingsstücken stehen auf dem Programm. Mit dabei sind Lisa Müller (Keyboards), Alexander Broschek (Bass), Monia Krüchten (Vocals), Benjamin Doser (Schlagzeug) und Philipp Sengle (Gitarre).

Aposto: „Nice Preiß“ bieten ein umfangreiches Repertoire im Cross-over aus R&B, Pop, Rock und Jazz – auch mit eigenen Titeln. Silke Hauck (Gesang), Thomas Netzsch (E-Bass), Walter „Kippe“ Helbig (Schlagzeug, Gesang) und Uli Preiß (Keyboards) sind ausgebildete und international tätige Musiker, stilistisch vielseitig und versiert, virtuos an Instrumenten und mit der Stimme. Sie stehen schon seit den 1980er Jahren in verschiedenen Konstellationen gemeinsam auf der Bühne, die Band in der jetzigen Aufstellung hatte im Oktober 2017 in Weinheim Premiere. Mit treibenden Grooves, packendem Swing und stampfendem Rock gehen sie direkt in Bauch und Beine und begeistern ihr Publikum.

Walzwerk: Ob eine Rumba-Flamenca aus Katalonien, ein relaxter Bossa Nova aus Brasilien oder eine ausgewählte spanische Popnummer, bei Mocábo verschmelzen diese Musikstile zu einem stimmigen Ganzen. Garant für das musikalische Abenteuer ist die stilistische Vielfalt der Musiker. Instrumentalstücke interpretiert die Gruppe meist im Stil der spanischen Gitarren-Tradition oder des französischen Gypsy-Swing. Jutta Gückel (Gesang), Burny Schwarz (Gitarre), Harald Wester (Gitarre), Gero Fei (Percussion) und Hans Grieb (Bass) haben zugesagt.

Fässl: „Dschässlong“ – so heißt eine Formation mit dem Grünen-Landtagsabgeordneten Manfred Kern als Sänger und Mundharmonikaspieler, mit Klaus Zorn (Akkordeon, Gesang) und Peter Pfeuffer (Gitarre, Gesang). Das Trio befasst sich mit Blues, Swing und anderen Rhythmen, schreibt eigene Stücke und gibt bekannten Standards mit deutschen Texten eine besondere Note. „An dem Abend“, so Kern, „werden wir auf Wunsch auch deutsche und internationale Schlager in unser Programm einbauen.“

Kaffeehaus: Gerd Baier hat sein Herz an den Independent Contemporary Jazz verloren. Seine „Gerdband“ spielt mit den Instrumentalvirtuosen Mario Fadani am Bass und Dirik Schilgen am Schlagzeug ausschließlich eigene Kompositionen, die derartig voller Witz und Phantasie stecken, dass man sofort ahnt, dass Gerd Baier auch ein exzellenter Geschichtenerzähler ist. Sein Jazz ist mal lyrisch, mal expressiv. Aber vor allem steht Gerd samt Band für einen unverwechselbaren, schnörkellosen Sound: amerikanischer Jazz mit europäischem Akzent!

Blaues Loch: „Hogweed“ heißt das Unkraut in einem alten Song der britischen Band Genesis, das den ganzen Planeten überwuchert und die Menschheit bedroht, Hogweed heißt auch die Gruppe, die zwischen 1984 und 1987 im Raum Schwetzingen sehr bekannt war. Sie hatte sich mit ihrer ungewöhnlichen, schwer einzuordnenden Musik ein treues Fan-Publikum erspielt (SZ berichtete ausführlich vor wenigen Tagen). Keyboarder Michael Busch, Gitarrist Mike Geyer und Schlagzeuger Pit Goss, Bassist Andreas Bofinger, Sänger Michael Klein , Matthias Busch an der Querflöte und Thomas „Elch“ Ehrhardt am Saxofon trugen viel zum typischen Sound bei. Jetzt spielen sie im Saal im Blauen Loch. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 17.10.2018