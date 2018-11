Bluesröhre gibt Gastspiel

Helena Paul war Backgroundsängerin bei Peter Gabriel und „Wet Wet Wet“. © Paul

Die Jazzinitiative lädt zu einem besonderen Frühschoppen am Sonntag, 2. Dezember, 11 Uhr, in den „Grünen Baum“ ein. Die britische Jazzsängerin Helena Paul hat sich angekündigt. Sie kam in den 1990er Jahren aus ihrer Heimatstadt London nach Mannheim und mischte das hiesige Musikleben gehörig auf. Auf der Insel war sie Backgroundsängerin von „Wet Wet Wet“, Peter Gabriel, Phil Collins und Kym Mazelle. Hierzulande arbeitete sie mit Edo Zanki, Xavier Naidoo und „The Wright Thing“.

Seit Jahren lebt Helena Paul nun schon in Spanien und kommt nur sporadisch in die Region. Damit haben ihre Auftritt Seltenheitswert. Begleitet wird Helena von ihrem langjährigen Pianisten Thomas Wind, bekannt aus der legendären Heidelberger Jazz-Rock-Formation „Brassy Brew“ und mit Jochen Brauer und seinen „Organizers“. Simon Schwallwig (Bass) und Fulgencio Medina (Schlagzeug) haben ebenfalls zugesagt. Der Eintritt ist frei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 29.11.2018