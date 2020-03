Blumen für die Frauen

Cosims Grabs (v. l.), Hanna Matuschek, Mation Zieger, Helga Entner und Monika Richter freuen sich über Blumen und Grußkarten. © Bild Zieger

„Ist es wirklich nur der eine Tag, an dem an Frauen und deren Rechte gedacht wird? Nein, mit Sicherheit nicht, aber es ist der Tag, an dem Frauen leider immer noch um ihre Rechte kämpfen müssen und auf diesen Umstand auch hinweisen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsverbandes der Linken.

Immer noch müssten Frauen gegen häusliche Gewalt, Vergewaltigung in der Ehe, Unterdrückung und um die nötigen Plätze in Frauenhäusern kämpfen. Unbezahlte Pflegearbeit sowie noch 21 Prozent weniger Lohn für gleiche Arbeit seien immer noch an der Tagesordnung.

„Finden viele Männer cool“

Außerdem seien auch Aussagen wie: „Ach stell dich nicht so an“, „Gib doch zu, dass es dir auch ,Spaß‘ macht“ und „Du siehst aber sexy aus“ noch lange nicht aus den Dialogen verschwunden. „Grabschereien am Arbeitsplatz, Partys, Bussen und Zügen, Oktoberfest und vieles mehr finden viele Männer immer noch cool“, schreibt die Linke. Alleinerziehende müssten sich noch immer gegen zudringliche Vermieter zur Wehr setzen, die den Mietzins mit einer Bereitschaft für sonstige „Leistungen“ verwechseln, heißt es weiter. Andere verbänden ihe Fantasien, zum Teil ganz offen, bei einer Besichtigung für eine Mietwohnung mit den Worten „Wenn Sie mir ein wenig entgegenkommen, kann ich auch was für Sie tun“.

„Wenn man daran denkt, dass unser Sozialsystem zusammenbrechen würde wenn, besonders Frauen, sich nicht um unsere Älteren, Pflegebedürftigen im Pflegebereich aber besonders auch Zuhause kümmern würden“, schreibt der Ortsverband. Genau aus solchen Gründen gehen die Linken auf die Straße und zeigen damit allen Frauen der Welt Respekt für ihre Leistungen, Anerkennung für ihre Arbeit. zg

