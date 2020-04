Blutspende – diesmal vorher Termin vereinbaren

Blutspenden sind immer wichtig – doch momentan ganz besonders. Darauf weist das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hin (wir berichteten). Hintergrund: Für chronisch Kranke und Notfallpatienten sind Blutspenden oftmals der einzige Weg zum Überleben! Allein jede fünfte Blutspende wird für die Behandlung von Krebserkrankungen benötigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Hier werden überwiegend nur sehr kurzfristig haltbare Blutbestandteile angewendet.

Der DRK-Blutspendedienst lädt daher alle Gesunden zur Blutspende am kommenden Mittwoch, 8. April, von 14 bis 19 Uhr ins Lutherhaus, Mannheimer Straße 36 nach Schwetzingen ein. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet der DRK-Blutspendedienst dringend, unter www.blutspende.de/termine, eine persönliche Uhrzeit für die Blutspende zu vereinbaren.

Vorgaben von Behörden

Blutspendetermine werden beim DRK unter Kontrolle und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden und unter den höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Wie der DRK-Blutspendedienst mitteilt, sind die Mitarbeiter für besondere Situationen besonders geschult und trainiert. Da bereits am Eingang zum Blutspendetermin zusätzliche Befragungen nach Corona-Infektionsrisiken, eine ausführliche Händedesinfektion und Messung der Körpertemperatur erfolgt, hierbei auffällige Personen bereits ausgeschlossen werden, liegt das Infektionsrisiko weit unter dem „regulärer“ Alltagssituationen.

Wie auch in Zeiten der „bekannten“ Grippe gilt: Es sollen nur diejenigen kommen, die sich fit und gesund fühlen. Menschen mit Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit und erhöhte Körpertemperatur werden und wurden auch in der Vergangenheit nicht zur Blutspende zugelassen.

Hinzu kommt, wenn jemand Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatte oder sich in einem der stark betroffenen Länder in den vergangenen Wochen aufgehalten hat, sollte dieser – auch zum Schutz der weiteren Blutspender und der DRK-Mitarbeiter vor Ort – vorübergehend (bis zu vier Wochen) nicht zum Blutspendetermin kommen.

Die kostenfreie Service-Hotline des DRK-Blutspendedienst steht unter 0800/11 94 911 für Nachfragen zur Verfügung. zg

Info: www.blutspende.de/ informationen-zum-coronavirus.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.04.2020