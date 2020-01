Blutspenden kann Leben retten

Jeder kann plötzlich in die Situation kommen, Blut zu benötigen. Täglich werden nahezu 15 000 Blutspenden zur Versorgung der Patienten in den deutschen Kliniken benötigt. Der DRK-Blutspendedienst bittet deshalb um Hilfe und bietet am Mittwoch, 12. Februar, von 14 bis 19 Uhr im Lutherhaus, Mannheimer Straße 36, einen Spendetermin an.

Neben dem Gefühl, einem Menschen geholfen zu haben, bekommt jeder Blutspender einen Gesundheitscheck. Jeder Erstspender erhält einen Ausweis mit Eintragung der Blutgruppe. Blutspender sind zwischen 18 und 72, Erstspender höchstens 64 Jahre alt. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine Untersuchung. Die Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und Imbiss sollten Spender eine Stunde Zeit einplanen. Bitte den Personalausweis mitbringen. zg

