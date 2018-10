Bob Dylans Hits im Theater

Im Theater am Puls jagt auch diese Woche ein toller Programmpunkt den nächsten: Nach „Fucker“ (Freitag, 19. Oktober, 20 Uhr) stellt das Improvisationstheater „Als wir“ sein neues Programm mit dem schönen Titel „Männerschnupfen“ (Samstag, 20. Oktober, 20 Uhr) vor. Sonntagvormittag (11 Uhr) nimmt Samiya Bilgin Kinder ab vier Jahren mit auf eine Reise in die Märchenwelt und am Abend geht’s mit einem besonderen Gastspiel in die Tiefen der Musik von Bob Dylan. „Talking With Dylan“ nennt die Formation „Beat-Men“ ihr Programm, in dem sie live eine Hommage an den großen Künstler feiert. Los geht das Konzert um 19 Uhr.

„Beat-Men“ ist eine Band aus dem Raum Lahr im Schwarzwald. Die Gruppe hat ein Programm zusammengestellt, in dem Bob Dylans Werk und Person gewürdigt werden. Dieses Programm der Band sorgte in 2018 schon für manch ausverkaufte Häuser im Ortenaukreis, heißt es in einer Pressemitteilung. Amerikas größter Songwriter und Folkmusiker – zwischenzeitlich auch Literatur-Nobelpreisträger – hat Lieder und Texte geschrieben, die an Aussagekraft und Eindringlichkeit kaum zu überbieten sind und somit die amerikanische Folk- und Rockmusik bis heute maßgeblich beeinflussen. Viele seiner Songs sind auch durch andere Interpreten zu Welthits geworden. Kompositionen wie „Knocking on Heaven’s Door“ oder „Blowin in the Wind“ sind nur zwei von vielen Beispielen.

Das Dylan-Programm führt durch die einzelnen Schaffensphasen des Künstlers und zeigt seine geniale Kreativität. Wenn Songs wie „Knocking on Heaven’s Door“ oder „Like a Rolling Stone“ erklingen, werden sofort Erinnerungen an Plattenteller und Kellerpartys oder Lagerfeuerromantik wach. Zwischen den einzelnen Liedern gibt es Hintergrundinformationen und Textinterpretationen. Der authentische Sound sowie die Live-Lyrics machen diesen Abend schließlich zu einem unvergesslichen Moment für alle Liebhaber der handgemachten Musik. Mit dieser Hommage an Bob Dylan erfüllen sich die „Beat-Men“ – eine der anerkannt besten Coverbands im Ortenaukreis – einen lang ersehnten Herzenswunsch und freuen sich auf ihre „Acoustic CoolTour“, heißt es weiter.

Klaus Fichtner kehrt zurück

Übrigens kann man sich dabei auch auf ein Wiedersehen mit einem gebürtigen Schwetzinger freuen: Klaus Fichtner bediente von Anfang der 1980er bis Mitte der 1990er Jahre das Schlagzeug bei der hiesigen Kultband „Music Power“. Ihn zog es 1998 mit seiner damaligen Lebensgefährtin und heutigen Ehefrau in den Schwarzwald, wo er seit 2014 bei „Beat-Men“ für den richtigen Drive sorgt.

Die Formation spielt in der Besetzung: Matthias Demmel (Gesang und Vortrag), Matthias Stadelmaier (Gitarre), Danilo Postumo (Gitarre, Mundharmonika, Gesang), Timo Person (Keyboards, Saxophon), Edgar Laug (Bass, Gesang) und Klaus Fichtner (Schlagzeug, Gesang). kaba

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.10.2018