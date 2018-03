Anzeige

Kolumnen, auch unser „Übrigens“, beschäftigen sich oft in leichter Form mit „diesem und jenem“, sollten aber dennoch eine Botschaft haben. Bei manchen Beiträgen in Medien ist aber festzustellen, dass die Texte wichtiger daherkommen, als das eigentliche Thema, mit dem sie sich beschäftigen. Die Besprechung eines schlichten „Tatorts“ ist so ein Beispiel: Statt auf den Film einzugehen, fragte der Autor einer Sonntagszeitung, ob man vielleicht in letzter Zeit vor seiner Waschmaschine gesessen und der Trommel beim Wirbeln zugeschaut habe. Das Bild von der Waschmaschine und der Buntwäsche wurde dem Leser schließlich in 80 Prozent des Textes vorgeführt, die Tatort-Folge geriet zur Nebensache.

Nun gehört eine Fernsehkritik eher zu den harmlosen Beiträgen. Bedenklicher wird es, wenn in wichtigen politischen und wirtschaftlichen Fragen „Bodennebel“ erzeugt wird und von den eigentlichen Sachfragen wenig übrigbleibt. Das fängt mit einer populistischen Aussage zu einem Thema an und setzt sich mit der Standardsituation bei Interviews und Talkshows fort, auf eine konkrete Frage erstmal nicht direkt zu antworten.

Stattdessen schneidet man ausführlich irgendein anderes Thema an und gibt auch auf Nachfrage nur eine ungefähre Antwort (Slomka, Miosga, Kleber & Co. lassen als Leidende grüßen). Dies setzt sich bei Pressemitteilungen fort, bei denen man oft detektivisches Gespür braucht, um die wahre Nachricht zu erkennen. Diese Taktik beherrschen nicht nur Politiker, auch Manager und ihre Helfer bedienen sich dieser Methode. Die Diskussionen zu Brennpunkten wie dem Leipziger Urteil zur Dieselproblematik oder zur Entscheidung der „Essener Tafel“ zeigen es: Was ist Sachkunde, Hintergrundwissen und Verantwortungsbewusstsein und was sind nur populäre Blähungen.