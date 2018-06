Bombenattentate sind Alltag

Anzeige

„Mut zu neuen Wegen“ nannte Said Azami das erste seiner beiden Bücher, das er mit Hilfe seiner ehrenamtlichen Betreuerin Raquel Rempp schrieb (wir berichteten mehrfach). Was sich wie der Titel eines Lebensratgebers anhört, entpuppt sich als Erinnerungsbuch eines Mannes, der im Krieg geboren wurde und bis zu seiner Ankunft in Deutschland vor vier Jahren nichts anderes erlebt hat, heißt es in einer Pressemitteilung der Carl-Theodor-Schule. „Wenn ich als Kind weinte, bekam ich eine Kalaschnikoff zum Spielen und zur Beruhigung“, berichtete Said Azami den Schülern der neunten Klassen der Carl-Theodor-Schule, die ihm über eine Stunde lang aufmerksam zuhörten.

Warum diese Veranstaltung in einer Schule? Organisatorin und Lehrerin Nicola Hoefs, die seit mehreren Jahren mit jungen Flüchtlingen arbeitet, brachte es auf den Punkt: „Es ist wichtig zu verstehen, warum Trauer und Angst da sind, wenn man als Asylant in Deutschland lebt.“

Afghanistan gehöre zu den Ländern, die derzeit als „sichere Herkunftsländer“ eingestuft werden. Für die Flüchtlinge bedeute das, dass sie jederzeit abgeschoben werden könnten. Afghanistan sei jedoch ein Land, das noch längst keinen Frieden gefunden habe, so Azami: „Die Menschen wissen nicht, wo und wer der Feind ist.“ Verminte Straßen und Bombenattentate gehörten zum Alltag.