Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt

Kraichbach aalt sich geschmeidig im neuen Bett

„Wir haben einen neuen Fluss“, strahlt Sophie Lefort mit Blick auf das braune Rinnsal, das sich zu ihren Füßen anfangs eher träge durch den Bogen in Richtung Karlsruher Straße bewegt. In einem solchen feierlichen Moment, in dem ...