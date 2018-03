Boos fordert Grundsicherung für Kinder

Anzeige

Region.Der SPD-Kreisverband Rhein-Neckar ist einer von 43 Unterbezirken der SPD in Baden-Württemberg. Die rund 3400 Mitglieder sind in 54 Ortsvereinen organisiert. In Dielheim fand die Jahreshauptversammlung statt. Als Gastrednerin hatte man die baden-württembergische SPD-Generalsekretärin Luisa Boos gewonnen, heißt es in einer Mitteilung.

„Die Ortsvereine bilden die Grundlage der politischen Organisation in der SPD und sind erste Ansprechpartner für das Mitmachen in unserer Partei. Aber auch auf der Ebene des Kreises gibt es zahlreiche Mitwirkungsmöglichkeiten. Sei es in den unterschiedlichen Arbeitsgemeinschaften oder in den Themenwerkstätten“, bewarb der Kreisvorsitzende Thomas Funk die Arbeit der Sozialdemokraten. Die SPD im Rhein-Neckar-Kreis schickt 28 Delegierte zu den SPD-Landesparteitagen in Baden-Württemberg. Bei der Wahl der Delegierten werden auch drei Schwetzinger den Kreis vertreten: Daniel Born, Neza Yildirim und Norbert Theobald.

„Um wieder stark zu werden, muss sich die SPD vor allem inhaltlich und personell erneuern“, fordert Generalsekretärin Luisa Boos bei ihrem Eingangsstatement. Für eine bessere SPD reiche es nicht, Strukturen zu verbessern. Die Meinungsbildung müsse in der SPD wieder stärker von unten nach oben funktionieren. „Wir haben in den vergangenen Jahren zentrale Konflikte nicht geklärt und Zukunftsdebatten gescheut“. Das müsse sich „radikal“ ändern. Als Beispiel nannte sie das Thema Kinderarmut. „Wir sind ein reiches Land, aber wir haben Armut in Deutschland. Nur indem wir das Kindergeld erhöhen, werden wir das Problem nicht lösen“. Es käme bei den am stärksten betroffenen Kindern nicht einmal an. Ein Neustart zur Absicherung von Kindern wäre eine „Kindergrundsicherung“, schlug sie vor.