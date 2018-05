Borkenkäfer steht vor der Brut

Anzeige

Große Holzmengen liegen im Wald

Üblicherweise setzen Förster und Sägewerke darauf, das Holz noch vor Ausflug der ersten Brut komplett aus dem Wald abzufahren und auf die Entrindung zu verzichten. Aber diesmal gibt es einen Stau: Durch das Sturmtief „Friederike“ zu Beginn des Jahres kamen große Holzmengen vor allem in der Mitte Deutschlands – also auch in unseren Gefilden – zu Fall. Dies führt demnach auch zu Verzögerungen bei der Holzabfuhr in der Region.

In den folgenden Wochen und Monaten werden die Förster und Waldbesitzer weiter aufmerksam sein müssen. Sollte die Trockenheit nämlich weiter anhalten, können trotz aller Vorsichtsmaßnahmen stehende Bäume befallen werden. Dann gilt es schnell zu handeln: die befallenen Bäume müssen gefällt und anschließend vor Abschluss der Brut ebenfalls entrindet oder aus dem Wald abgefahren werden. zg/Bild: dpa

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.05.2018