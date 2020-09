Born lädt Jugend zum Austausch ein

„Politics in da Box“ geht in die nächste Runde. Landtagsabgeordneter Daniel Born lädt am Freitag, 2. Oktober, ab 18.30 Uhr junge Menschen mit Lust auf Politik ein.

Der Name Box bezieht sich auf den quadratischen Grundriss des Wahlkreisbüros in der Rennstadt Hockenheim. „Wir ziehen jetzt aber um, damit wir die Abstandregelungen besser umsetzen können und so findet die Box erstmals in Schwetzingen im SPD-Bürgerzentrum, Maximilianstraße 5, statt“, erklärt der SPD-Politiker, der seit 2016 regelmäßig mit Jugendlichen den offenen Politik-Talk veranstaltet.

„An dem Abend gibt es keine Vorgaben und wir sprechen über alles, was wir diskutieren wollen: Bildung, Europa, Verteilungsgerechtigkeit, Klimaschutz, Radwege oder was ganz anderes. Vorbereitet ist nur die Pizza – alles andere ist spontan!“ so Born. zg

