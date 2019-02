Born lädt Mädels ein

Der Schwetzinger SPD-Landtagsabgeordnete bietet Mädchen ab 13 Jahren an, am bundesweiten „Girls’ day“ am Donnerstag, 28. März, teilzunehmen – und zwar in Stuttgart, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach der Einführung in die Parlamentsarbeit durch den Besucherdienst im Landtag, geht es in die Fraktionsräume der SPD am Schlossplatz. Dort entwickeln die Teilnehmerinnen in einem Workshop eine Social-Media-Kampagne für gebührenfreie Kindertagesstätten.

Mittag mit Sabine Wölfle

Ein Mittagessen mit der frauenpolitischen Sprecherin der Fraktion, Sabine Wölfle, steht ebenso auf dem Plan wie der Austausch mit den parlamentarischen Beraterinnen der Fraktion. Abschließen wird der „Girls’ day“ mit einem Blick hinter die Kulissen im Landtagsbüro vom Abgeordneten Daniel Born. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.02.2019