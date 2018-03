Anzeige

Nach der Erneuerung der elektrischen Hauptleitungen in den städtischen Wohnhäusern in der Friedrich-Ebert-Straße 56, 58 und 60 vor zwei Jahren sind weitere Arbeiten und Maßnahmen zum Brandschutz vorgesehen: Der Dachboden wird nach der Energieeinsparverordnung gedämmt, in den Treppenhäusern werden Rauch- und Wärmeabzugsanlagen eingebaut und es gibt neue Hauseingangstüren mit Gegensprechanlage und freistehende Briefkastenanlagen.

Außerdem werden sämtliche elektrische Anschlüsse an die neuen Anlagen hergestellt. Der Gemeinderat beschloss einstimmig in seiner jüngsten Sitzung die Baumaßnahme und beauftragte die Verwaltung mit der Umsetzung. Die Sanierung des fünfgeschossigen Mietwohngebäudes mit den drei Eingängen zu den jeweils zehn Wohneinheiten beginnt im Juni. Die Kosten betragen 290 000 Euro. Die Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung. vw