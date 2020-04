„Brauchen Konzept, wenn Live-Betrieb wieder startet“

Max Spielmann trank Kurpfalz Bräu, seine beiden Gäste verkosteten fruchtiges India Pale Ale und Slow Beer Pils. Das war am Donnerstagabend live auf Facebook zu sehen, als der Welde-Chef Schwetzingens Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und Mannheims „Nachtbürgermeister“ Hendrik Meier zum ersten Theken-Talk in der Brauhaus-Bar begrüßte. Das virtuelle Kneipengespräch des auf Abstand hockenden Trios wurde über 2000-mal aufgerufen.

Pöltl erzählte von seiner Beschäftigung als Nachttankwart während des Studiums in Heidelberg. „Ich habe viele unterschiedliche Menschen kennengelernt. Man soll nicht darauf achten, was Menschen tun, sondern was sie sind. Man lernt sehr viel dazu“, meinte der promovierte Jurist. Das habe ihm später auch bei seiner Arbeit als Ordnungsamtsleiter geholfen. Dazu gehörte das Spannungsverhältnis von Anwohnern und feiernden Besuchern in der Heidelberger Altstadt.

Hendrik Meier, seit knapp zwei Jahren der erste „Night Mayor“ (Nachtbürgermeister) in Deutschland, vermittelt zwischen Gastronomie, Anwohnern und Verwaltung im Jungbusch in Mannheim. „Generell ein Spannungsfeld“, sagte der 27-Jährige, der seine Masterarbeit über die Veranstaltungswirtschaft der Metropolregion Rhein-Neckar geschrieben hat.

Was passiert, wenn nach der Corona-Krise alle Kneipen, Cafés und Clubs auf einen Schlag wieder öffnen? Die Stadtverwaltungen sind in Gesprächen. Große Ansammlungen und eng gestellte Tische sollen nicht gleich wieder zu sehen sein. „Es wird eine Sehnsucht geben, dass Normalität wieder anfängt“, meinte Pöltl. Für den Anfang sehe er aber auch mehr Toleranz. „Die Leute werden sich nicht gleich beschweren, wenn es draußen wieder lauter wird“, stimmte Meier zu. Die Menschen würden allmählich ungeduldiger, vor allem im Kulturbereich, war sich die Runde einig. Pöltl erläuterte die Vorgehensweise im Rathaus nach dem Kontaktverbot ab 23. März. Vormittags sei bei ihm Büro angesagt, nachmittags Homeoffice. Die sozialen Verbindungen über Laptop und PC klappten bei Jüngeren und Älteren, meinte Spielmann. „Wir müssen alle mitnehmen, auch diejenigen, die nicht in der digitalen Welt zuhause sind“, so Meier.

Regionale Förderinstrumente

Digitale Kulturangebote sind gut, aber Konzerte mit einem begeistert mitgehenden Publikum sind einfach besser. Jeder Künstler braucht das Feedback der Fans. Die Kulturschaffenden dürften nicht vergessen werden, plädierte Pöltl für die Unterstützung durch Bund und Land, ähnlich wie bei Wirtschaftsunternehmen. „Das Wichtigste ist, dass wir ein Konzept haben, wenn wir wieder in den Live-Betrieb bei Gaststätten und Clubs kommen“, forderte der OB: „Künstler brauchen Geld, denn sie leben davon.“ Meier verlangte Förderinstrumente kommunaler oder regionaler Natur, um Bands das Überleben zu sichern. Denkbar wäre beispielsweise ein Künstlerunterstützungsfond.

Der Talk drehte sich auch ums Bier und Genuss. Klar, dass Brauer und Biersommelier Max Spielmann Näheres wissen wollte. Solidarischer miteinander umgehen und über die Masse viel bewegen – das waren die Wünsche der Talkrunde, verbunden mit der Aufforderung an die Bevölkerung, nach der Wiederöffnung der Geschäfte nur noch lokal einzukaufen. Im Nachgang der Corona-Krise müsse sich jeder Gedanken über sein Leben machen. Pöltl freute sich über viele positive Rückmeldungen. Er sei dankbar, dass sich zurzeit sehr viele Mitbürger in außergewöhnlicher Art und Weise präsentierten: „Wenn es drauf ankommt, sind wir in der Lage zusammenzustehen.“ Das mache Mut.

„Kommt alle gut durch die Corona-Zeit“, schloss Spielmann die entspannte Stunde an der Bierbar. vw

Info: Das Live-Video zum Welde-Talk steht unter: https://www.facebook.com/weldebier/live/

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.04.2020