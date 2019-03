Briefmarken und Münzen im Angebot

Region.Einen besonderen Großtauschtag für Münzen und Briefmarken sowie auch historische Banknoten gibt es am Samstag, 30. März, von 9 bis 15 Uhr in der Turn- und Festhalle Sandhausen. Veranstalter dieser Veranstaltung ist der Briefmarken- und Münzentauschring Sandhausen in Zusammenarbeit mit dem Heidelberger „Coin and Stamp Club“.

Auf dieser Gemeinschaftsveranstaltung wird Interessierte auf allen Sammelgebieten ein reichhaltiges Angebot versprochen. Sammler und Händler böten dabei die Gelegenheit, Lücken in der eigenen Sammlung zu schließen oder auch ganze Sammlungen preiswert zu erwerben.

Der Clubabend des Briefmarken- und Münzentauschring findet auch weiterhin an jedem ersten und dritten Dienstag eines Monats um 19 Uhr im Gasthaus „Goldenes Lamm“ in Ketsch statt. Gäste sind dabei jederzeit willkommen. Der Eintritt ist frei – und für Getränke und Essen ist auch gesorgt. zg

