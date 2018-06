Anzeige

Die Dimensionen des Parkfestes der kurfürstlichen Musikschule sind beeindruckend: Über 1000 Schüler und Lehrer werden am Sonntag, 24. Juni, auf sieben Bühnen den Schlossgarten in ein musikalisches Dorado verwandeln. Es ist das wohl größte Musikfest der kurfürstlichen Residenz, und es gehört kaum Fantasie zu der Vorstellung, dass dieses Fest dem „Musikverrückten“ Carl Theodor gefallen hätte. In den vier Stunden, von 13.30 bis 17.30 Uhr, wird auf den Bühnen das ganze Leistungsspektrum der Musikschule offenbart. Und das, so Leiter Roland Merkel (Bild), wird Eindruck machen. Der Mann ist ganz offensichtlich einer der größten Fans seiner Schüler.

Es ist das 26. Parkfest und trotzdem im vergangenen Jahr ein großes Jubiläum über die Bühne ging, wird auch dieses Parkfest wieder Maßstäbe setzen. „Wir haben so viele Talente, so viele musikbegeisterte Schüler, da wird der Funke problemlos auf das Publikum überspringen.“ Neben dem geballten musikalischen Können dürfte auch die Umgebung ihren Anteil an der Erfolgsgeschichte des Parkfestes haben. Die Kombination aus Musik und blühendem Schlossgarten wird, da ist sich Merkel sicher, seine verzaubernde Wirkung nicht verfehlen. Als „Stargäste“ erwartet er übrigens eine Delegation aus der neuen Partnerstadt Schrobenhausen. Zwölf Schüler und drei Lehrer aus der dortigen Musikschule werden das diesjährige Parkfest bereichern. Merkel, normalerweise kein Mann der Superlative, kommt diesmal nicht ohne aus. Das Parkfest sei einfach ein „außergewöhnliches Musikfest“. So viele Kinder und Jugendliche auf solch hohem musikalischen Niveau bekomme man nicht jeden Tag zu sehen. Am Ende gebe es hier „zusammen 28 Stunden musikalisches Brillantfeuerwerk auf die Ohren“ (Merkel).

Reinerlös für Instrumente

Auf der Bühne eins werde vor allem Kammermusik geboten. Bühne zwei ist die Klavierbühne. Auf der Nummer drei dreht sich alles um Popular-Musik. Die Bühne vier ist der Gitarre gewidmet und die Bühne fünf bietet Platz für das Symphonieorchester und die großen Bläserensembles. Auf Bühne sechs geht es mit Klavier und Streicher wieder etwas leiser zu. Und auf der Bühne sieben im Seepferdchengarten sind neben einigen Streicherensembles vor allem die Jüngsten am Start.