Brokowski-Shekete arbeitet an weiterem Buch

Schwetzingen.Die frühere Rektorin der Hildaschule in Schwetzingen, Florence Brokowski-Shekete, hat mit ihrer Biografie einen tollen Erfolg gelandet. Sie rangiert auf Platz vier der Spiegel-Bestsellerliste im Bereich der Paperback-Sachbücher. Im Interview mit dieser Zeitung spricht über bewegte Wochen, die sie in Fernseh-Talkshows geführt haben, sowie Pläne in Sachen Schreiben. Denn: Eine Fortsetzung ihres Buches "Mist, die versteht mich ja" ist bereits in Planung.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.02.2021