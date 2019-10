Brot backen mit diesem Set

Duftendes, noch warmes Brot, vielleicht mit einem Stück Butter – wer kann da schon widerstehen? Natürlich schmeckt’s beim Bäcker des Herzens am besten. Was aber, wenn der Urlaub hat? Nun: Wie wär’s mal mit Selbermachen. Toller Nebeneffekt: Man weiß, was drin ist – ein durchaus großer Vorteil bei Unverträglichkeiten – und Geld spart man zudem.

Bei Weltbild finden Backfreunde passende Rezeptbücher, Brotformen, Brotkasten und Leinenbeutel mit Frischhalteklima und mehr. Zusammen mit der Weltbild-Filiale in Schwetzingen in der Mannheimer Straße 11 verlost diese Zeitung zwei Brotbacksets, die die Brotzeit ab jetzt zum Highlight machen: Enthalten sind zwei Kochbücher mit Rezepten für leckere Bauernbrote und mehr. Eine hitzebeständige Brot- und Bratenform gibt den selbstgemachten Brot die ideale Form. Zünftig serviert wird der Brotlaib auf einem Rindenbrett, das aus einer Baumscheibe gefertigt wurde. Und lange frisch bleiben die Köstlichkeiten in einem Brotbeutel aus Leinen. Appetit bekommen? Dann viel Glück beim Gewinnspiel! zg

