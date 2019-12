Werner Zieger sprach es ehrlich aus: Er habe trotz kaufmännischer Ausbildung den neuen Haushaltsplan nicht so richtig nachvollziehen können, sagte der Linke-Stadtrat. Auch SPD-Sprecher Robin Pitsch, beileibe kein Neuling im Rat wie Zieger, gab zu, dass er sich das 800-seitige Monstrum zwar angeschaut, aber nicht wirklich verstanden habe. So geht es mit Sicherheit noch vielen anderen am Ratstisch, und sicher nicht nur in Schwetzingen. Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR), das sich an der kaufmännischen doppelten Buchführung (Doppik) orientiert, ist der Etat außer für die Experten zu einem Buch mit sieben Siegeln geworden. So wie es Pitsch formulierte: „Um den Haushalt lesen zu können, braucht man einen Bachelor in BWL.“ Freiwähler-Kollege Carsten Petzold fragte zurecht: „Warum hat uns das Land das nur eingebrockt?“ Selbst würden sie ja noch mit dem alten System arbeiten.

Die Befürworter führen die verbesserte Transparenz durch die vollständige Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage als Argument an. Aber diese Transparenz erschließt sich nur Finanzfachleuten. Laien – und das sind Gemeinderäte in der Regel auf diesem Gebiet – stoßen an ihre Grenzen, wir Journalisten übrigens auch.

Und was noch dazu kommt, wie es selbst Oberbürgermeister Dr. René Pöltl kommentierte, dass dieses System die Steuerungsfähigkeit des Gemeinderats mindert, weil er nicht durchblickt und sich schlicht weg auf die Fachleute in der Kämmerei verlassen muss.

Wer sich das erschlagende Zahlenwerk anschauen will, kann dies auf der Internetseite der Stadt tun und sich dann sein eigenes Bild machen. Jedenfalls Hut ab vor der städtischen Kämmerei, die dieses Monumentalwerk erstellt hat.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.12.2019