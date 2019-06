Buchstabensalat

Es passiert so leicht. Ein großes Plakat mit Blauringkraken lädt schon seit Ende April in die Passage zwischen dem Schlossplatz und der Dreikönigstraße ein. Dort sind von Schülern blaue Kunstwerke zu sehen. Unter anderem von Mädchen und Jungen der Zeyher-Grundschule – also eigentlich Zeyer-Grundschule, denn das „h“ sucht der Besucher auf dem Plakat am Beginn der Ausstellung vergebens. Ein kleiner Fehler, der wochenlang niemandem aufgefallen zu sein scheint – selbst bei der Vernissage, wo alle Kinder, Lehrer und auch die Verantwortlichen vor genau diesem Plakat lächelnd in die Kamera blickten. Auch wir haben diesen Fehler erst jetzt gesehen.

Und warum? Bei bekannten Wörtern (besonders auf einem Plakat) lesen die Menschen nicht mehr Buchstabe für Buchstabe, sondern erkennen das bekannte Wort sehr schnell. Es handelt sich um eine Form von Pareidolie beziehungsweise Apophänie – die Tendenz des menschlichen Verstandes, vertraute Dinge (hier: bekannte Wörter) in zufällig Angeordnetem zu erkennen, obwohl sie in Wirklichkeit gar nicht vorhanden sind. Also auch das Wort „Zeyhre-Grundshcule“ könnte jeder Bürger aus Schwetzingen problemlos zuordnen.

Johann Michael Zeyher (1770 bis 1843), der Mann, um den es geht, war Botaniker und Hofgärtner unter Kurfürst Karl Friedrich – also ein ziemlich „bekannter Hund“ in unserer Stadt. Klar, dass das Gehirn des Bürgers schnell unbemerkt ein „h“ hinzufügt – und schon richtet sich die Aufmerksamkeit auf die blauen Werke und niemand kontrolliert den Schriftzug erneut.

Wer aber an diesem Plakat vorbeiläuft, den Fehler erkennt und missbilligend den Kopf schüttelt, der sollte sich kurz hinsetzen. Und darüber nachdenken, ob er oder sie noch nie versehentlich aus einem Schmitt einen Schmidt, einem Maier einen Meier, Mayer oder Meyer – oder aus einem Herren sogar eine Frau gemacht hat. Ich bin sicher, auch Herrn Zeyher (hoffentlich ist er richtig geschrieben) ist dieses Übel schon passiert. Genau wie den Verantwortlichen, die bei dieser tollen Ausstellung das große Ganze im Blick hatten und darüber das Detail übersahen. Ein Missgeschick, das wirklich jedem passieren kann. Wir nehmen uns von diesen ärgerlichen Fehlern natürlich nicht aus – aber das lesen Sie ja oft genug selbst!

