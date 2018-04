Anzeige

Der Budo Club Schwetzingen begab sich am zweiten Kampftag der Badenliga nach Ettlingen. Dabei galten die Hausherren unter den Experten als Favorit. Denn nachdem sich der JC Ettlingen 2017 aus finanziellen Gründen aus der Bundesliga zurückgezogen hatte und dessen zweite Mannschaft aus der Baden-Württemberg Liga abgestiegen war, formierte sich vor den Toren Karlsruhes ein schlagkräftiges junges Team aus dem reichhaltigen Fundus. Schwetzingen dagegen reiste mit der Empfehlung von zwei Siegen des ersten Kampftag an. Dritter im Bunde war der Aufsteiger KG Donaueschingen/Schwenningen, ein unbeschriebenes Blatt, das mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet war.

Im ersten Treffen gegen Donaueschingen war nach den ersten Kämpfen klar, dass der Budo Club als Sieger die Matte verlassen würde. Michael Konieczny, Lukas Stadler und Lucas Paul stellten frühzeitig auf 3:0. Die KG gewann nur eine Begegnung, den Rest zum 6:1-Erfolg besorgten Vincent Schiffler, Hagen Schmidt und Alexander Pfau.

Ettlingen anderes Kaliber

Wie erwartet stellte der JC Ettlingen ein anderes Kaliber dar. Beim Budo Club tauschten Lars Brenne, jetzt bis 90 Kilogramm, und Michael Konieczny, der sich eine Gewichtsklasse höher, bis 100 Kilo, aufstellen ließ, die Plätze. Das zahlte sich zu Beginn nicht aus, denn Lars Brenne, Lukas Stadler (bis 60 kg) und Lucas Paul (bis 66 kg) mussten t ihre Kämpfe gegen starke Gegner bis zum 0:3. abgeben. Michael Konieczny setzte für Schwetzingen einen Glanzpunkt, als er Axel Kling mit seiner Spezialtechnik, einem soto-maki-komi, vorzeitig von der Matte schickte. Vincent Schiffler (bis 73 kg) unterlag, ehe sich Hagen Schmidt (bis 81 kg) den Sieg in der Verlängerung gegen David Krätze holtel.