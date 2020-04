Bücher per Kurier

Die Stadtbibliothek Schwetzingen ist durch die Corona-Krise für den Publikumsverkehr geschlossen. Seither ist der Zugang zur Stadtbibliothek nur noch über die digitalen Dienste möglich. Mit der Onleihe (metropolbib.de) können Nutzer rund um die Uhr Medien herunterladen. Der Pressreader ermöglicht den Zugang zu 7500 internationalen Zeitschriften. Weitere Wissensspeicher – Brockhaus Enzyklopädie und Munzinger – sind ebenfalls online abrufbar.

Da noch nicht abzusehen ist, wann die Bibliothek wieder geöffnet sein wird, möchten die Mitarbeiterinnen die Leser auch weiterhin mit analogen Büchern, Hörbüchern, Filmen und Zeitschriften versorgen.

Wie das geht, erklärt die Leiterin der Bibliothek Katja Breitenbücher in einer Pressemitteilung: „Rufen Sie uns an, wir beraten Sie zwischen 8 und 13 Uhr gerne unter der Telefonnummer 06202/87-271. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter stadtbibliothek@schwetzingen.de. Gerne können Sie auch auf der Internetseite www.schwetzingen.de im Unterbereich Bildung, Wissenschaft/Bibliothek, in unserem Online-Katalog recherchieren und schauen, ob ein gewünschtes Buch verfügbar ist. Dort gibt es auch eine Sparte mit Buchtipps und Neuerscheinungen, wo aufgelistete Medien nur darauf warten, entliehen zu werden.“

Mit dem Fahrrad zu den Lesern

Zur Lieferung der Bücher wird dann mit der Bibliothek ein Termin vereinbart. Die Mitarbeiterinnen bringen die Medien schließlich bis vor die Haustür – natürlich mit Sicherheitsabstand. Breitenbücher bittet, nicht mehr als fünf Bücher, vier Filme und vier Hörbücher auf einmal zu bestellen, da die Anlieferung mit dem Fahrrad erfolgt. Und: Die Rückgabe wird erst fällig, wenn die Bibliothek wieder geöffnet ist. Es entstehen keine Mahngebühren, heißt es in der Pressemitteilung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.04.2020