„Das ist doch . . .“ – werden sich gestern zur Mittagszeit die Besucher im Schlossgarten gedacht haben, die an der Terrasse von Lachers Schlossrestaurant vorbeispaziert sind oder dort gegessen haben. Sie haben richtig gesehen. Direkt am ersten Tisch am Eingang saß Bülent Ceylan, locker im grauen T-Shirt, die langen Haare zum Pferdeschwanz gebunden.

Sein Gegenüber ist sein Autor: „Wir saßen zum Brainstorming zusammen“, sagte er unserer Zeitung. Und da kam er gern mal wieder bei Lachers vorbei, deren Küche er schätzt. Bei Kaffee und marinierten Erdbeeren mit Vanille-Eis plauderten die zwei 45 Minuten miteinander. Klar, dass ein Erinnerungsfoto für den Comedian kein Problem war.

„Das Theater habe ich noch nie von innen gesehen“, sagte er noch, „das will ich bald mal nachholen“, ergänzte er zum Abschied. jüg