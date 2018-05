Anzeige

Die Gründung ist geschafft: Die Bürgerinitiative gegen Bahnlärm in Schwetzingen besteht jetzt seit letzten Freitag. 23 Bürger hatten sich dazu im Palais Hirsch getroffen. Grund ist der in der Zukunft zu erwartende noch höhere Bahnlärm durch die Fertigstellung der Strecke Rotterdam-Genua, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiatve.

Es waren die vier Initiatoren Sabine Rebmann, Neza Yildirim, Herbert Brenner und Detlev Wartig, die ihr Projekt vorstellten und dafür Mitstreiter suchten. Brenner betonte, dass es nicht darum gehe, den Bahnverkehr zu reduzieren. Man sei sogar für eine Ausweitung des Schienenverkehrs. Dies müsse aber im Interesse der Bürger stehen und dürfe nicht zu Lasten der Gesundheit der Bürger gehen. Es bestehe kein Zweifel an der Tatsache, dass eine hohe Lärmbelästigung krank mache. Lärm werde selten als direkter Schmerz empfunden, sondern beeinträchtige unterschwellig die Gesundheit vieler Bürger.

Zahlen vom Eisenbahn-Bundesamt

In seiner Einführung stellte Herbert Brenner die auf Schwetzingen zukommenden Lärmbelastungen dar. Er informierte die interessierten Bürger darüber, dass das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hervorragende Öffentlichkeitsarbeit leiste. Alle relevanten Daten könnten dort auf der Homepage eingesehen werden.