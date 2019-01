Bürger singt seit 70 Jahren

Musik, Kuchen und Komik: Die „Freundeskreisler“ des Sängerbund Seniorenkreises haben sich im Gasthaus „Zum Rheintal“ im Hirschacker getroffen. Nach dem Motto: Singe wem Gesang gegeben, freute sich Oskar Hardung über die Gäste. Zu den Liedern gab es eigene Texte, die Renate Schnitzer mit der Gitarre begleitete. An den Tischen, bei Kaffee und Kuchen und der Rheintal-Küche, sowie lustigen Einlagen von Hardung wuchs die Stimmung. Der Sänger Heinz Bürger wurde zudem für sein 70-jähriges Singen im Sängerbund begrüßt. Ein Höhepunkt war außerdem die in Mundart vorgetragene Geschichte „Taschen und Mappenfestspiele“.

Kuchen spendeten: Heide Orth, Bärbel Krause, Helga Weicker, Sigrid Ziehr und Ute Hardung. Die nächsten Termine sind am Freitag, 15. Februar, im Rheintal und am Freitag, 1. März, im Bassermann-Vereinshaus. oh

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 25.01.2019