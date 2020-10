Bürger sparen direkt

Die Stadt bietet in Kooperation mit CO2online Energiespar-Checks über die städtische Homepage an, heißt es in einer Pressemitteilung. Dort erhalten Interessierte eine fachlich Onlineberatung zu den Themen Energiesparen und -effizienz in den Bereichen Heizen, Strom und Wasser. Damit möchte die Stadt den Umgang mit Energie im Alltag fördern.

„Um Umwelt und Klima zu schützen sind immer mehr Menschen bereit, im eigenen Haushalt Energie zu sparen“, erklärt Stefanie Dott, Klimaschutzmanagerin in Schwetzingen „Die Checks von CO2online sind sehr gut dafür geeignet, den Bürgern etwas Konkretes an die Hand zu geben und sie beim Energiesparen zu unterstützen.“ Ob Fassadendämmung, Heizungssanierung oder eine Analyse des Strom- und Wasserverbrauchs – die Durchführung der Checks ist einfach: Den gewünschten Check auswählen, die abgefragten Verbrauchsdaten eingeben und am Ende erhalten die Nutzer ihre Ergebnisse.

Ergebnis per E-Mail

Der Ergebnisbericht kann automatisch per E-Mail zugesendet werden und enthält für die Teilnehmer wertvolle Tipps zur Energie- und Kosteneinsparung. Mit dem Beratungsergebnis erhalten die Nutzer auch eine Fachhandwerker-Empfehlung. zg

Info: Zur Beratung geht’s unter www.schwetzingen.de/energiesparchecks

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 10.10.2020