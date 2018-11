Bürger und Gemeinden jetzt entlasten

Rhein-Neckar-Kreis.Gute Chancen für Langzeitarbeitslose sehen die Sozialdemokraten im Kreis mit dem jetzt verabschiedeten Gesetz „Mitarbeit“ von Bundesminister Hubertus Heil, das neue Jobs für Langzeitarbeitslose bringen soll.

Bei einem Besuch im Job-Center machten sie sich ein Bild von der Arbeit vor Ort, und dankten den Mitarbeitern um Geschäftsführer Norbert Höscher. „Sie haben dazu beigetragen, dass in den letzten Monaten die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und der Arbeitslosen zurückgeht, so dass auch die Kosten für den Kreis 2019 an der Stelle zumindest nicht steigen“, lobte die Sprecherin für Soziales, Renate Schmidt (Eppelheim).

Seit Jahren schon kämpfe die SPD-Kreistagsfraktion für eine moderate Kreisumlage. „Gerade jetzt, wo sich auch durch die verbesserte Einnahmesituation von Land und Bund beim Kreis finanzielle Spielräume ergeben, ist eine Entlastung der Gemeinden angesagt“, fordert Fraktionsvorsitzender Dr. Ralf Göck (Brühl) in einer Presseerklärung. „Wir schlagen die Senkung des Hebesatzes von 28,75 auf 27,5 Prozent vor. Dann stehen dem Kreis immer noch mehr Mittel zur Verfügung als im Jahr zuvor, um notwendige Aufgaben zu lösen.“

Die von der Verwaltung ins Auge gefasste Erhöhung der Abfallgebühren um bis zu 20 Prozent lehnen die Sozialdemokraten ab. „Solange die Biovergärungsanlage noch nicht in Betrieb ist, sollten wir dafür auch noch keine Gebühren berechnen“, erklärt Manfred Zuber, Sprecher für Umwelt und Verkehr bei der SPD. Es seien ja auch keine Planungskosten in den Vorjahren eingerechnet worden. Und überdies seien auch die Einnahmen aus Gas und Kompost noch nicht abzusehen.

ÖPNV-Freundlichkeit fördern

Schließlich möchte die SPD bei der Förderung der Aufwandsdeckungsfehlbeträge von 45 Prozent für die Busse bleiben. Sie würde aber gerne für besonders nahverkehrsfreundliche Gemeinden etwas „drauflegen“, um deren besonderen Einsatz für den ÖPNV zu belohnen und damit in die Richtung „mehr öffentlicher Nahverkehr “ zu steuern: „Wenn Gemeinden ein Sozialticket für Geringverdiener ausgeben oder wenn sie überdurchschnittlich viele Zeitkartennutzer in ihren Mauern haben, sollte der Kreis das mit einer besseren ÖPNV-Förderung belohnen“, stellt sich Brigitta Martens-Aly vor.

Natürlich sollte der Verwaltungsaufwand für diese „Boni“ gering gehalten werden. Die SPD ist für Selbstauskünfte der Gemeinden, die einen Bonus haben wollen und die dann nur stichprobenartig von der Kreisverwaltung überprüft werden, so die Presseerklärung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.11.2018