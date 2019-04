Bürger und Stadt in tiefer Verbundenheit

Von unserem Redaktionsmitglied

Janina Hardung

Kurzzeitig war die Welt in einer Art Schockstarre. Die Nachricht und die Bilder der in Flammen stehenden Kathedrale Notre-Dame hat viele Menschen für einen Moment gelähmt. Zum Gedenken an das Pariser Wahrzeichen und aus Solidarität zu Frankreich haben einige Städte in ganz Europa am Dienstag und Mittwoch ihre Kirchenglocken geläutet. Dazu zählt auch die evangelische Stadtkirche in Schwetzingen.

Die Hände von Pfarrer Steffen Groß sind schmutzig. Schnellen Schrittes steigt er auf den engen Holztreppen in den Dachstuhl der Kirche. Dort wartet bereits Klaus Geuder. Er ist Hausmeister der Volkshochschule und hat bereits den Holzstab, an dem normalerweise die Kirchenfahne der Konfirmation hängt, in der Hand. Zusammen mit Pfarrer Groß wird die Trikolore auf den Mast gehisst. Eigentlich sei für solche Aufgaben Kirchendiener Jens Stolpmann zuständig, aber dieser ist auf Fortbildung - und die Flagge sollte schnellstmöglich aufgehängt werden. „Wir sind in tiefer Verbundenheit zu Frankreich - und das sollen die Bürger auch sehen“, erklärt Groß die Aktion.

Folgen noch zu sehen

„Wenn die Trikolore dort hängt und die Glocken um 12 Uhr läuten, ist das für die Bürger vermutlich selbsterklärend.“ Diese Uhrzeit habe der Pfarrer gewählt, weil auf den Kleinen Planken Markt sei und es so noch mehr Menschen mitbekommen.

Auch die Beigeordnete für Städtepartnerschaften aus Lunéville, Marie Viroux, hat von der Solidaritätsbekundung erfahren. Auf unserer Facebookseite war gestern schon um 11.30 Uhr ein Video zu sehen, wo Pfarrer Groß diese ankündigte und erklärte. „Vielen Dank an die guten Freunde aus Schwetzingen. Ich leide... Dennoch frohe Ostern!“ Diese Worte hat Viroux Pfarrer Groß daraufhin am Mittag geschrieben.

Mancher Schwetzinger wird durch dieses Ereignis möglicherweise auch an einen anderen schrecklichen Brand erinnert: als das Lutherhaus 2004 in Flammen stand. „Auch im Dachstuhl der Kirche sind die Folgen noch zusehen“, sagt Groß und zeigt auf die Backsteine, die vom Feuer völlig mit Ruß bedeckt sind.

Die heutige Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Elfriede Fackel-Kretz-Keller, war 2004 vor Ort. Ein ganzes Album liegt vor ihr auf dem Tisch mit Bildern von dieser furchtbaren Nacht. „Ich bin um kurz nach 5 Uhr von den Sirenen der Feuerwehrautos aufgewacht“, erzählt sie mit Blick auf die Volkshochschule. „Die Glut flog bis zu uns in den Hof und erst dachte ich, die Volkshochschule brennt. Als ich die Flammen dann gesehen habe, war ich geschockt und nicht mehr richtig anwesend. Die Rauchschwaden kamen auch aus dem Kirchtrum. Erst als der damalige Oberbürgermeister Bernd Kappenstein neben mir stand, habe ich das alles realisiert“, sagt sie, während ihr Tränen in die Augen steigen. Am 5. Januar 2004 sei es nass und eiskalt gewesen. „Es lag auch noch etwas Schnee.“ Diese schrecklichen Bilder waren ihr am vergangenen Montag wieder präsent. „Ich habe um 19 Uhr die Nachrichten gesehen und dort das erste Mal vom Brand in der Notre-Dame gehört. Erst habe ich gedacht, so schlimm ist das bestimmt nicht, als ich dann das Ausmaß gesehen habe, war es wie vor 15 Jahren“, sagt Fackel-Kretz-Keller. „Ich kann so mit diesen Menschen mitfühlen, die vor ihrer Kathedrale standen und zusehen mussten, wie sie brennt. Man ist so hilflos und kann einfach nichts dagegen machen. Dieses Gefühl ist furchtbar. Notre-Dame ist so besonders. Immer wenn ich dort bin, versetzt sie mich zurück ins Mittelalter. Ich hoffe, sie steht wieder auf.“

Weitere Bilder, ein Video und Archivbilder vom Brand im Lutherhaus 2004 gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 17.04.2019