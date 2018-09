Bürgerideen schon in der Entwicklung berücksichtigen

Mit einer Bürgerveranstaltung am Montag, 24. September, 18.30 Uhr im Palais Hirsch wird die bislang workshopgestützte Immobilien-Projektentwicklung für das Industrieareal an der Pfaudler-Straße öffentlich vorgestellt. Da der Platz im Palais Hirsch begrenzt ist, gilt eine Anmeldeliste. Auch das Kunst-Konzept wird vorgestellt, weil sich die Projektentwicklung als kunstinspiriert versteht, heißt es in einer Pressemitteilung der Epple GmbH, dem zuständigen Projektentwicklungsunternehmen aus Heidelberg.

Das Anliegen der Veranstaltung ist es, die Bürger über die bisherigen Überlegungen für das neue Quartier zu informieren und in einem sehr frühen Stadium der Projektentwicklung Anregungen aufzunehmen. Üblicherweise erfolgt eine Bürgerbeteiligung im klassischen Sinne erst viel später. Diese klassische Bürgerbeteiligung wird es selbstverständlich auch geben, aber „die besten Experten für das Zusammenleben in Schwetzingen sind aber nun einmal die Schwetzinger Bürger“, so Andreas Epple von der zuständigen Projektentwicklung aus Heidelberg. Deshalb möchte das Unternehmen deren Gedanken und deren Input in dem noch frühen Projektentwicklungsstadium kennenlernen, „damit vielleicht ganz neue Wege beschritten werden können, die am Ende zu einer besonders qualitätsvollen Projektentwicklung führen“, so Epple.

Statements zur Einleitung

Dieser Beteiligungsansatz ist ebenso wie das bisher bereits durchlaufene Workshop-Verfahren für die Immobilienbranche neu und ungewöhnlich, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens weiter. Thementische, die Teil der Bürgerveranstaltung sind, spiegeln diesen dialogischen Ansatz der Projektentwicklung wieder. An den Thementischen geben jeweils Experten Antworten auf Fragen und alle Anregungen werden festgehalten.

Die Veranstaltung beginnt mit kurzen Statements. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, Andreas Epple und der Architekt Wolfgang Riehle geben einen Überblick zu dem bisherigen Verfahren. Pöltl beschreibt die aktuelle wohnungspolitische Situation der Stadt und formuliert seine Erwartungen an die Veranstaltung und das gesamte Projekt. Epple erläutert die „Bürgerbeteiligung im Dialog“ und die „kunstinspirierten Projektentwicklung“. Die daran beteiligten Künstler werden vorgestellt. An der Entwicklung des Masterplans waren Vertreter aus der Stadt bereits in vielfacher Hinsicht beteiligt.

Die geplanten Thementische

Außenanlagen mit den Unterthemen: Garten, Volkswiese, Innenhöfe, Naturschutz;

Verkehr mit den Unterthemen: Erschließung, Schallschutz, Emissionen, Lärm, Kreisverkehr;

Leben im neuen Quartier mit den Unterthemen: generationsübergreifendes Wohnen, Betreutes Wohnen, Gewerbe und Dienstleister im Quartier, Wohnformen;

Innovation mit den Unterthemen: Energieversorgung, Wärmeversorgung, Digitalisierung und weitere Innovationen.

Urbanität in Schwetzingen mit den Unterthemen: Masterplan, städtebaulicher Entwurf, Aspekte von Dichte und Urbanität.

Kunstinspirierte Quartiersentwicklung, mit den Unterthemen: künstlerischem Monitoring, Transformation und Rückbau, Kunstkindergarten, Quartiersidentität, Kunstmitte und der Frage „Was ist eigentlich kunstinspirierte Projektentwicklung?“

Am Ende der Veranstaltung und nach der Dokumentation aller Anregungen sind Zusammenfassungen aus stadtpolitischer, unternehmerischer und künstlerischer Sicht vorgesehen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.09.2018