Region.Nach Abschluss der Planungen zum Neubau der Friedrich-Schimper Gemeinschaftsschule möchte der Zweckverband „Unterer Leimbach“ als Schulträger die Eltern und die interessierte Öffentlichkeit frühzeitig über die Umsetzung und das Baustellenmanagement informieren. Dazu findet am heutigen Dienstag, 20. Februar, um 16.30 Uhr, in der Aula der Schule in der Spoletostraße 4 eine öffentliche Informationsveranstaltung statt.

Schwetzingens Bürgermeister Matthias Steffan, Oftersheims Bürgermeister Jens Geiß und Plankstadts Bürgermeister Nils Drescher sowie vom Planungsbüro agn Niederberghaus & Partner GmbH Andreas Lutterbach und der künftige Baustellenleiter Diplom-Ingenieur Christopher Göckel werden die Planungen erläutern. zg