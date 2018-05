Bürgermeister fordern schnell umsetzbare Grundlagen

Anzeige

Bürgermeisterin Grether stellte bereits in ihren einleitenden Worten klar, dass „wir es schaffen, weil wir es müssen“, heißt es in der Pressemitteilung der JU. Dies sei aber vor allem wegen der Mithilfe der ehrenamtlichen Mitarbeiter möglich. Zustimmung fand auch die Aussage der Bürgermeisterin Staab, welche die Bundesregierung kritisierte, die zwar mit der Grenzöffnung die Entscheidung getroffen habe, Flüchtlinge aufzunehmen, aber die Städte und Gemeinden bei der Umsetzung im Stich lasse.

Bürgermeister Zeitler zeigte sich zuversichtlich, dass die Flüchtlingskrise in den Kommunen und Städten geschafft werden kann. Das hängt aber vor allem davon ab, dass weiterhin Ehrenamtliche mithelfen. Dem konnte Bürgermeister Kletti zwar zustimmen, aber unter der Prämisse, dass es keine zweite große Flüchtlingswelle geben wird. Einen möglichen Familiennachzug sieht daher auch Bürgermeister Siesing in Bezug auf den zur Verfügung stehenden Wohnraum in den Kommunen und Städten kritisch.

Plankstadts Bürgermeister Drescher betonte, dass außerdem Integration nur gelingen kann, wenn die Menschen möglichst bald nach ihrer Ankunft in Deutschland auf die Gemeinden und innerhalb derer dezentral verteilt werden. Dies würde bei einem erneuten Zustrom nicht gewährleistet werden können. Denn, so sein Oftersheimer Kollege Geiß, Integration könne nur gelingen, wenn die ankommenden Menschen nicht zu lange in Erstaufnahmestellen verweilen müssen.

Integration erleichtern

Letztlich richteten die Bürgermeister einen Appell an den Bund und das Land, das von der Landtagsabgeordneten Julia Philippi vertreten wurde: Für Städte und Kommunen müssten schnell umsetzbare Grundlagen geschaffen werden, um die Unterbringung und Integration der Geflüchteten in den Gemeinden zu erleichtern. „Wir schaffen das. Irgendwie“, lautete das Fazit der Veranstaltung. zg

