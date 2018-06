Bürgermeister Steffan würdigt Engagement

Anzeige

Nicht so heiß nicht so kalt, es fühlte sich Jung und Alt im Freizeitgarten des Sängerbundes wohl, denn der Freundeskreis war wieder zu seiner monatlichen Zusammenkunft eingeladen. Bestens gerüstet hatten sich die Sängerbündler auf den Ansturm der Damen und Herren Senioren aus Schwetzingen, Oftersheim, Plankstadt, Rheinau, Brühl ja sogar von der Pfalz aus Wallstadt und alle fanden ein Plätzchen. Zur Begrüßung meinte Hardung: „Ach wie ist es hier so schäh, gudi Luft un net allää. In gude Kuche un in Kaffee dazu, die Vögel pfeife, hört nur mol zu.“

Mit einem Geburtstagslied begann der lustige Liederreigen: „Die Vogelhochzeit“, „Jetzt kommen die lustigen Tage“, zwei Schwetzinger Spargellieder oder „Wohlauf in Gottes schöne Welt“ wurden alle von Renate Schnitzer mit Gitarre begleitet. Bürgermeister Matthias Steffan begrüßte die Senioren und freute sich, eine paar Stunden mit ihnen zu verbringen. Es sei schon etwas ganz Besonderes und Einmaliges, was der Sängerbund für die älteren Bürger schon seit Jahrzehnten leiste, um den tristen Alltag, den viele alleinstehende Personen erleben, zu verschönern.

Mit dem Sängerbund-Abschiedslied reichten sich alle noch einmal die Hände. Am Sonntag, 22. Juli, zum Sängerbund-Sommerfest wollen sie sich wieder bei Musik und Chorgesang, im Freizeitgelände hinter dem Schlossgarten treffen. oh