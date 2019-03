Bürgerreise nach Amerika steht an

Bestens aufgestellt präsentierte sich der Obst- und Gartenbauverein bei seiner kürzlichen Jahreshauptversammlung im Johann-Welde-Saal der Gaststätte „Blaues Loch“. Über 70 Mitglieder kamen und bewiesen ein gut funktionierendes und vertrauensvolles Vereinsgefüge.

Dies zeigte sich insbesondere bei den Neuwahlen, wo der komplette Vorstand erneut kandidierte und in allen Positionen ohne Gegenstimmen eindrucksvoll bestätigt wurde. In seinem Jahresbericht ließ der Vorsitzende Hermann Wörn alle Veranstaltungen Revue passieren. Darunter gut besuchte Baumschnittkurse, Lehrfahrten, die Beteiligung an der Christbaum-Sammelaktion, dem Sommertagszug, wie auch gesellige Ausflugstouren.

Das Gartenjahr 2018 sei trotz der großen Hitze und Trockenheit zufriedenstellend verlaufen. Unwetter wie auch größerer Schädlingsbefall blieben aus, erklärte Wörn. Viele Gartenfeunde konnten sich durch vermehrtes Bewässern selbst behelfen und sehr gute Ernteerträge erzielen.

Schatzmeisterin Traute Renkert präsentierte einen ausführlichen Kassenbericht, der eine ausgeglichene Einnahmen- und Ausgabensituation aufwies. Das Revisorenteam verband die akkurat verlaufene Kassenprüfung mit einem großen Lob für die Arbeit der Schatzmeisterin. Folgerichtig die nachfolgende einstimmige Entlastung der Gesamtvorstandschaft durch Roland Krüll.

Vier Tage in die Partnerstadt

Der Ausblick auf die kommenden Jahresaktivitäten beinhaltete neben Kursen und Lehrfahrten auch interessante Ausflugstouren. Darunter ist auch ein Aufenthalt in den USA. Die viertägige Reise in die neue Partnerstadt Karlshuld-Schrobenhausen wird als öffentliche Bürgerfahrt durchgeführt.

Den weiteren Verlauf der Versammlung moderierte Kurt Bartmann mit seinem Filmbeitrag über die Jahresaktivitäten des Vereins. Am Ende wurden die Jungpflanzen und Sämereien ausgegeben. rie

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.03.2019