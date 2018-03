Anzeige

Der Bundestagsabgeordnete Dr. Danyal Bayaz lädt am Dienstag, 27. März, zum grünen Bürgergespräch ein. Dieses findet zum ersten Mal an diesem Tag von 15.30 bis 17 Uhr im neu eröffneten Wahlkreisbüro in der Schlossstraße 4 statt.

„Ich freue mich auf einen regen Austausch und gute, politische Gespräche mit den Menschen aus der Region“, so Danyal Bayaz, der sich als Abgeordneter für den Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen in Berlin für Themen wie Steuern, Digitalisierung, Europa und sozialen Zusammenhalt einsetzt. Das grüne Büro in der Schlosstrasse 4 liegt direkt gegenüber des Schwetzinger Schlosses und ist barrierefrei zugänglich (wir berichteten).

Besucher der Bürgersprechstunde am 27. März werden gebeten, sich vorab anzukündigen unter der Telefonnummer 06202/4 09 47 87 oder per E-Mail unter danyal.bayaz.wk@bundestag.de, um lange Wartezeiten zu vermeiden. zg