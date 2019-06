Büsten auf französischem Kaminsims

19 Jahre Städtepartnerschaft und 200 Jahre Revolution: Aus diesem Anlass sind 1988 40 Schüler des Hebel-Gymnasiums mit ihrem Kunstlehrer Professor Josef Walch ins französische Lunéville gereist und haben dort das Lycée Bichat besucht.

Doch nicht nur die Neunt- bis Elftklässler seien vor 31 Jahren in die Partnerstadt gereist, auch ihre Kunst – Malerei, Grafik, Design, Architektur und Plastik – wurde mit dem Bus nach Frankreich transportiert und im Lunéviller Schloss ausgestellt. Damals war die Zerstörung des Gebäudes durch einen Brand noch in weiter Ferne. Anlässlich der 50-jährigen Jumelage von Lunéville und Schwetzingen erinnert Josef Walch daran.

Beispielsweise standen auf dem Kamin des Salle des Trophées Plastiken des Grundkurses der 13. Klasse und Tonarbeiten der Klasse 9c. Die Schüler haben verschiedene Büsten selbst gestaltet. Ein Mann mit Hut und Schnurrbart, ein Junge mit einer Kappe oder auch eine Frau mit einer Halskette und ein Mann mit einem Irokesenschnitt waren dort zu sehen. „Ich finde es wichtig, dass man die Arbeiten der Schüler wertschätzt und die kulturelle Bildung und den Austausch so unterstützt“, sagt Walch, als er an die Woche zurückdenkt. Diese Aktion fand so das erste Mal statt – und war nur durch die Idee von Professor Josef Walch und die französische Unterstützung von Pierre Pelsy möglich.

Jahrbuch mit Erinnerungen

In dem 1988 erstellten Jahrbuch des Hebel-Gymnasiums sind diesem Schüleraustausch zwei Seiten gewidmet. Dort steht unter anderem, dass die Arbeiten aus dem Kunstunterricht „die Bezugsfelder des Faches Bildende Kunst deutlich machen, das gesamte Feld visueller Wahrnehmung und der gestalteten Umwelt. Durch theoretische und praktische Arbeiten wolle man die Schüler dazu erziehen, sich kritisch damit auseinaderzusetzen, gleichzeitig aber auch produktiv und kreativ zu sein“.

Und genau das habe damals gefruchtet. „Wir haben das erste Mal Kunst in so einen Austausch miteinbezogen und uns so für das Verständnis der eigenen und fremden Kulturen eingesetzt“, erklärt Walch.

Der Austausch mit dem Lycée Bichat fand seither regelmäßig statt und ein Grundstein dieser Städtepartnerschaft sei auch diese Aktion gewesen, weil Kultur die Interaktion der Jugendlichen unterstützte. Ein Jahr später freuten sich die Schwetzinger dann, ihre Freunde aus Lunéville in der Spargelstadt willkommen zu heißen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.06.2019