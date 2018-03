Anzeige

Zurück an die Bundesanstalt

„Das erste Drittel dieser rund 170 Personen soll noch im Frühjahr in die Tompkins Barracks einziehen, die übrigen Studierenden im Herbst 2018 folgen“, so die Sprecherin weiter. Die Unterbringung erfolgt dabei kostenfrei. Für die Schaffung der Infrastruktur beziehungsweise für die Herrichtung der Wohnräume übernimmt die Bundeswehr die Kosten, die sich auf rund 1,9 Millionen Euro belaufen werden.

„Sobald eine Unterbringung in den Tompkins Barracks nicht mehr erforderlich ist, werden die Gebäude wieder an die BImA übergeben“, so die Sprecherin abschließend. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.03.2018