Bunter Melodienstrauß

Eppelheim.Die Traditionschöre, Frauenchor und Männerchor des Sängerbundes Germania mit Chorleiter Michael Leideritz und den Solisten Josefa Kreimes, Sopran, und Michael Leideritz, Bariton, sowie Peter Rudolf am Flügel, haben für ihr Jubiläumskonzert am Sonntag, 23. Oktober, 18 Uhr, in der Rudolf-Wild-Halle einen bunten Strauß altbekannter Lieder aus Oper, Operette und Musical vorbereitet. Der Eintritt

...