Busfahrt zur Weinmesse

Lust auf Weine aus der Provence? Von der Loire? Aus dem Burgund? Oder auf Prickelndes aus der Champagne? Alles kein Problem, denn auf der Weinmesse „Salon des Vins des Vignerons Indépendants“ in Straßburg gibt es sie am Mittwoch, 15. Februar, „en masse“: Knapp 600 Winzer aus allen Provinzen Frankreichs stellen dort ihre Tropfen vor.

Das Angebot zu nutzen, wissen die Mitglieder der Mediterranen Kochgesellschaft: Mit dem Bus fahren sie direkt vor die Messehalle, um dort in aller Ruhe und nach Herzenslust probieren zu können. Die Direktverkaufsmesse ist eine genussreiche Einladung, Weine zu entdecken. Wer Interesse hat, kann sich dem Verein in Sachen An- und Abreise anschließen (inklusive Stopp an einem französischen Supermarkt). Noch sind wenige Restplätze in dem Bus frei, der die Weininteressierten nach Straßburg und mit Gekauftem sicher zurück nach Schwetzingen bringt. Der Beitrag für die Tagestour beträgt 24 Euro (inklusive Eintrittskarte). zg

Info: Teilnahme nur nach Anmeldung: info@kochgesellschaft.de

