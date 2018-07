Anzeige

Schwetzingen/Hockenheim.„Dies ist für uns eine besondere Feier, denn jetzt kommen nur noch Nullen“, begrüßte BWL-Lehrer Hans Joachim Engler die Absolventen und ihre Angehörigen in der Stadthalle Hockenheim. Gemeint war damit jedoch nicht etwa das Niveau künftiger Abitur-Generationen, sondern die Tatsache, dass der scheidende Jahrgang noch in den 90er Jahren des alten Jahrhunderts geboren worden war.

Für diesen guten Jahrgang war der Tisch reich gedeckt: Denn die Schulleitung hatte sich ihr eigenes Motto für die Feier ausgedacht. Ganz im Sinne von „Dinner for one“ fungierte Abiturient Jonas Scheer als Butler James und servierte das mehrgängige Preismenü. Mit am Tisch saßen Schulleiterin Renate Mayer, der stellvertretende Schulleiter Ingo Hartmann und die Leiterin des Wirtschaftsgymnasiums, Uta Winter. Während „James“ servierte, plauderten sie über die Abiturküche, zu deren Ergebnissen Fachlehrer ebenso beigetragen hätten wie die Familien der Absolventen.

Erinnerungen als Vorspeise

Als Vorspeise gab es Erinnerungen an die Aktivitäten der „Last 90s Kids“: Studienfahrten und Auslandspraktika, Betriebsbesichtigungen und Skifreizeiten, Teilnahme an AGs wie der Börsen- und der Musical-AG mit unvergesslichen Auftritten in „Romeo und Julia in Moskau“, „Macbeth“ und „Faust“ sowie die Kooperationen mit Firmen und Stiftungen in den Seminarkursen. Und mit einem pfiffigen Bewerbungsvideo gelang es einer der Klassen, ein zweistündiges Gespräch mit Bundesbankpräsident Weidmann in Frankfurt zu gewinnen.