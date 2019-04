Carlos im „Weißen Rausch“

Schwetzingen/Sankt Anton.Carlos hat’s geschafft! Der 27-jährige Schwetzinger ist beim legendären Jedermann-Skirennen „Der weiße Rausch“ im österreichischen St. Anton am Arlberg heil ins Ziel gekommen (wir berichteten am 16. April). Das ist nicht selbstverständlich angesichts der Bedingungen des Wettlaufs, der die Saison in dem Wintersportmekka Tirols krönt. Mit Startnummer 118 ging er in den Wettlauf, bei dem sich 555 Skifahrer, Snowboarder und Telemarker im Massenstart vom Vallugagrat auf die neun Kilometer lange Strecke mit 1300 Höhenmetern begeben. Das Ganze passiert am späten Nachmittag – um 17 Uhr – auf unpräparierter Strecke bei arg sulzigem Schnee. Für Carlos bei dessen Rennpremiere kein Problem: „Es war wirklich ein unglaubliches Rennen!“, berichtet er dieser Zeitung. „Vom Fahren her alles absolut machbar für mich – auch ohne Training.“

Anstrengend war’s freilich und bei dem 150 Meter langen Zwischenaufstieg (38 Höhenmeter) glühten die Arm- und Oberschenkelmuskeln ordentlich. Nach 17:45 Minuten kam der Schwetzinger ins Ziel, als 341. des Gesamtfeldes und 319. der alpinen Skistarter. Der Schnellste benötigte gerade mal 9 Minuten. „Mir ehrlich gesagt schleierhaft, wie man da unter zwölf Minuten fahren kann“, so Carlos bewundernd.

Übrigens: „Der Weiße Rausch“ ist die erste Disziplin des alpinen Triathlons „Arlberg Adler“. Um die begehrte Siegertrophäe im Spätsommer 2019 in Händen zu halten, müssen beim Halbmarathon Arlberger Jakobilauf am Samstag, 27. Juli, und beim Arlberger Bike-Marathon am Samstag, 24. August, noch einmal alle Kraftreserven abgerufen werden. Aber ob Carlos auch da mitmacht, lässt der Schwetzinger offen. kaba

