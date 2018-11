Carola Czyzewski ist neue Zonta-Präsidentin

Carola Czyzewski (r.) folgt auf Gabriele Kimmich (l.). © Hornung-Morgenthaler

In der Mitgliederversammlung des Zonta-Clubs Schwetzingen wurde jetzt einstimmig Carola Czyzewski zur Präsidentin für das Biennium 2018 bis 2020 gewählt. Dies ist übrigens schon die zweite Amtszeit für die frühere Wirtin der Schlossgastronomie und alle Mitglieder des Clubs zeigten sich dankbar, dass sich Carola ein zweites Mal bereit erklärt hat, die Leitung des Clubs für zwei Jahre zu übernehmen.

„Mit Zonta von Schwetzingen in der Kurpfalz über Deutschland in die Welt.“ Unter diesem Motto stand in den letzten zwei Jahren die Präsidentschaft von Gabriele Kimmich. Bewährtes wurde fortgesetzt und Neues initiiert. Unter ihrer Leitung wurden interessante monatliche Club-Treffen des Serviceclubs für Frauen organisiert. Bei allen Veranstaltungen galt es, die obersten Ziele von Zonta im Blick zu behalten, das heißt, die gesellschaftliche und soziale Situation von Frauen zu verbessern. Mit den akquirierten Geldern wurden eine ganze Reihe von Frauenprojekten auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene mitgetragen.

Neben der Beteiligung am deutschen Filmfestival auf der Parkinsel in Ludwigshafen – ein Projekt der neun Zonta-Clubs der Metropolregion – wurde ein Abend mit Buffet im Theater am Puls für Mitglieder und Gäste organisiert. Auch die jährliche Verleihung des „Young Women in Public Affairs Award“ wurde in Kimmichs Amtszeit erfolgreich fortgesetzt. Besonders hervorzuheben ist das festliche Abendessen anlässlich des zehnten Geburtstages von Zonta in Schwetzingen mit Gästen aus Weinheim und Mannheim. Der Club Mannheim war in der Gründungsphase bekanntlich der Patenclub des Schwetzinger Clubs.

4300 Euro – ein Rekord

Absolutes Highlight war aber der jährliche Wohltätigkeitsbasar, der in 2017 die Rekordsumme von mehr als 4300 Euro eingebracht hatte. Der Basar steht jeweils unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und wird in dieser Woche, Freitag und Samstag, 16. und 17. November, im Palais Hirsch stattfinden. Die Frauen haben bereits viel gesammelt, gesichtet und sortiert und freuen sich über eine rege Nachfrage. Der Erlös wird in das Projekt „Altersarmut und Frauen“ fließen.

Fonds gegen Altersarmut

Der Fonds „Altersarmut und Frauen“ ist eine Initiative des Zonta- Clubs Schwetzingen und des Diakonischen Werkes. Mit den Geldern aus dem Fonds werden vor Ort Frauen unterstützt, die im Alter in eine finanzielle Notlage geraten sind. Es werden aber auch Frauen bei ihrer Ausbildung unterstützt, um eben eine solche Altersarmut zu vermeiden. Alle Anträge an den Fonds werden vom Diakonischen Werk intensiv geprüft. Die Bewilligung von Beihilfen erfolgt dann unbürokratisch, nachdem alle gesetzlichen Finanzierungsmöglichkeiten ausgeschlossen wurden. Die Mitarbeiter des Diakonischen Werkes sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Ein weiteres großes Anliegen des Serviceclubs ist das Thema „Zonta sagt nein zu Gewalt an Frauen“. Ein erster großer Schritt wurde im Jahr 2016 mit der Reformierung des Sexualstrafrechtes bereits getan. Der Deutsche Bundestag verabschiedete dabei eine Gesetzesänderung gemäß dem Grundsatz „Nein heißt Nein“. Auch dieses Jahr wird ein Informationsstand des „Runden Tisches gegen häusliche Gewalt“ mit Vertretern der Polizei und des Generationenbüros der Stadt am Samstag beim Basar im Foyer des Palais Hirsch aufgebaut sein. Dieser Basar findet am kommenden Wochenende, am Freitag, 16. November, 15 bis 19 Uhr, und am Samstag, 17. November, 10 bis 16 Uhr, statt. zg

Info: Infos zu den Projekten und Möglichkeiten für Geldspenden gibt’s unter www.zonta-schwetzingen.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.11.2018