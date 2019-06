Cartoons zum Umweltschutz

Das Grünen Büro in der Schlossstraße 4 eröffnet am Freitag, 28. Juni, um 17.30 Uhr eine neue Ausstellung. Darin zeigt Annika Frank (Bild) gesellschaftskritische Cartoons und Illustrationen zu Themen wie Umweltschutz, Digitalisierung und nationaler Identität, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen.

Franks Arbeiten entstehen einerseits klassisch mit Tusche und Farbe auf Papier, andererseits digital am Zeichentablet. Die Künstlerin legt in ihren Werken den Fokus gerne auf tierische Protagonisten, da mit jedem Tier gewisse Charaktereigenschaften, Emotionen oder auch Vorurteile verbunden werden, mit denen sich wunderbar spielen lässt.

Der Landtagsabgeordnete der Grünen, Manfred Kern, und der Kreisverband Kurpfalz-Hardt von Bündnis 90/Die Grünen, laden die Bevölkerung zur Vernissage ein und freuen sich auf viele Gäste. Der Eintritt ist frei. zg/Bild: Frank/Grüne

