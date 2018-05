Anzeige

Der Schwetzinger Kammerchor Quatro Forte hat für den Hänssler Classic Verlag im Herbst 2017 eine CD mit irischen Segensliedern eingespielt. Die CD enthält Songs von Denes Agay, Lloyd Larsson, Neill Ginsberg und vor allem das Irish Blessing von James E. Moore, das den Kammerchor schon seint vielen Jahren begleitet und sowohl in fröhlichen als auch in traurigen Momenten einen angemessenen Ausdruck vieler Emotionen darstellt.

Mit dem nun erweiterten irischen Repertoire hat der Kammerchor sich in seiner Komfortzone breiter aufgestellt. Die CD liegt nun vor und die Verantwortlichen des Kammerchors freuen sich über den offiziellen und exklusiven Verkaufsstart in der Schwetzinger Buchhandlung Kieser am Freitag, 18. Mai, ab 16.30 Uhr. Bei einem Glas Sekt gibt’s auch weitere Informationen zum Chor. Die CD heißt „Until we meet again – Irish Blessings und wird bei der Buchhandlung Kieser 15 Euro kosten. zg