Cellist Isang Enders brilliert bei Streichtrio-Matinee

Wir hören drei flexible Instrumentalisten, die in vielen Rollen reüssieren können: als Solisten, Kammermusiker oder Orchesterstimmführer. Der junge Geiger Thomas Reif ist seit der aktuellen Spielzeit zum Konzertmeister beim Symphonieorchester des BR in München aufgerückt. Die Bratscherin Barbara Buntrock saß im Leipziger Gewandhaus in der ersten Reihe, den Cellisten Isang Enders traf man eine

...