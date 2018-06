Anzeige

Landtagsabgeordneter Daniel Born und die Schwetzinger SPD laden zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung ein mit Prof. Michael Braum, geschäftsführendem Direktor der Internationalen Bauausstellung Heidelberg. „Zusammenhalt, Zuhause und Zukunft. Unsere Städte und Gemeinden im Wahlkreis brauchen diesen Dreiklang. Denn zu unserem lebenswerten Wahlkreis gehört, dass alle dort wohnen können: die Software-Managerin und der Kita-Erzieher, der Uni-Professor und die Pflegerin, die Seniorin und der Azubi“, so der Schwetzinger Landtagsabgeordnete Daniel Born, wohnungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion.

Aber der Wohnungsmarkt hat sich in den letzten Jahren zunehmend zusammengezogen und so ist Wohnen zur sozialen Frage unserer Zeit geworden – gerade auch hier in der südlichen Kurpfalz. Eine bezahlbare Wohnung zu finden, ist auch für Menschen mit mittlerem Einkommen, für Familien und Senioren schwierig geworden. Hier, wo neue Arbeitsplätze entstehen und Menschen zuziehen, ist der Wohnraummangel besonders akut – und zwar nicht nur in den Großstädten.

Neue Stadtteile entstehen

Aber in der Region tut sich etwas: Auf den Flächen des ehemaligen Patrick-Henry-Villages (PHV), wo bis 2013 US-Soldaten und ihre Familien lebten, werden in den nächsten Jahren 97 Hektar Fläche frei. PHV zählt zum Heidelberger Stadtteil Kirchheim, liegt aber auch ganz nahe bei Eppelheim, Oftersheim, Schwetzingen und Plankstadt. Dadurch wird die Entwicklung für die gesamte Region interessant. Die Internationale Bauausstellung Heidelberg (IBA) entwirft derzeit Zukunftsszenarien für PHV: Was wird hier entwickelt? Wohnflächen? Gewerbe? Beides? Eine „Smart City“? Wie wird das Areal an Heidelberg, an die Region und an den Verkehr angebunden?