Chance für Jugendliche

Das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) ermöglicht jedes Jahr jungen Deutschen, mit einem Vollstipendium ein Schuljahr in den USA zu erleben. Zeitgleich sind junge US-Amerikaner zu einem Austauschjahr zu Gast in Deutschland – aufgrund von Corona diesmal jedoch nur ein halbes Jahr. Das PPP ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses, das die deutsch-amerikanische Freundschaft stärken möchte und jungen Menschen aus beiden Ländern für ihre Austauschzeit einen Paten aus dem Bundestag zur Seite stellt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz aus dem hiesigen Wahlkreis befürwortet diesen interkulturellen Austausch: „Die aktuelle Diskussion um das Thema Rassismus zeigt uns, wie extrem wichtig interkultureller Austausch ist. Junge Menschen haben hier die Chance, in ihren Gastfamilien hautnah eine andere Kultur kennenzulernen. Das fördert Werte wie Verständnis und Toleranz“. Er selbst habe positive Erfahren bei einem solchen Austausch gesammelt.

Wer als Gastfamilie in der Region einen Stipendiaten aufnehmen möchte, meldet sich bei der gemeinnützigen Organisation Experiment in Bonn, Ansprechpartnerin ist Lena Wisskirchen, Telefon 0228/ 9 57 22 31, E-Mail wisskirchen@experiment-ev.de.

Stipendiaten, die in die USA möchten, können sich für das Schuljahr 2021/22 noch bis zum 11. September bewerben. Weitere Informationen hierzug gibt es unter www.bundestag.de/ppp. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.08.2020