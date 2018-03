Chaos auf der Bühne

Anzeige

Das Oropax-Chaos-Theater spielt sein Programm „Faden und Beigeschmack“ in der Alten Wollfabrik.

Für die Zuschauer ist eine „Wollkasko“-Versicherung gegen Zwerchfellriss zwingend erforderlich, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters: „In der neuen Show zieht sich der rote Faden durch und durcher.“ Aus Faden wird Lockstoff. Ein Bruder spinnt, der andere ist häkelhaft. Einer ist doof und der andere weiß, welcher. Ein stummer Freudenschrei ertönt im Saal – kommt der Mönch oder sein natürlicher Feind? Was bleibt , ist die Frage: War das Vollwaschmittel voll Wollwaschmittel?

Ein Abend für das Trainieren der Lachmuskeln – aber im Sitzen – findet am morgigen Samstag in der Alten Wollfabrik statt. Einlass ist ab 19 Uhr, die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Im Vorverkauf Kosten die Eintrittskarten 23 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. zg