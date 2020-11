Charity-Paket des Lions-Clubs Churpfalz

Schwetzingen.„Himmlische Waffeln“ gehören zum kurfürstlichen Weihnachtsmarkt in Schwetzingen dazu wie der gute Winzerglühwein am Stand von Ole Tischmacher und seinem Team, die kleine Eisenbahn, die ihre Runden inmitten der von den Kindergärten schön geschmückten Tannenbäumchen dreht, und das von Peter Lemke moderierte Bühnenprogramm. Dieses Jahr gibt es bekanntlich keinen Weihnachtsmarkt – und trotzdem muss nicht auf alles verzichtet werden.

Die Damen des Lions Clubs Churpfalz, die den Waffelstand in den Vorjahren organisiert und sich dazu Unterstützung aus den Pfarreien geholt haben, ließen sich stattdessen eine besondere Charity-Aktion einfallen: Mit dem Kauf eines Adventspaketes kann sich jeder ganz einfach ein kleines Stück Weihnachtsmarkt nach Hause holen und gleichzeitig wichtige Projekte unterstützen, die unserer Hilfe bedürfen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Regionale Produkte

Dabei verwendet der Club bewusst Produkte direkt aus der Region und von Mitgliedern des Clubs: Das Charity-Adventspaket beinhaltet eine Lebkuchenbackmischung sowie Keksmehl aus der Waltermühle aus Böhl-Iggelheim und dazu die passenden Ausstecher (Lebkuchenhaus oder Lebkuchenmann) sowie einen Blütenhonig aus Plankstadter Erzeugung. Dann liegt dem Päckchen noch eine Adventsteemischung sowie eine Flasche Winzerglühwein aus Edenkoben bei – beides gespendet von befreundeten Betrieben. Die Pakete kosten 30 Euro (Barzahlung). Es gibt sie zum Mitnehmen in den Apotheken von Jürgen Sommer in Schwetzingen, Plankstadt, Brühl und Friedrichsfeld sowie in der Touristinformation in der Dreikönig-straße. Dort liegen auch Informationsflyer zur Aktion aus.

Außerdem können die „Weihnachtsmarkt-to-go-Päckchen“ online unter der E-Mail lions.churpfalz@gmx.de bestellt werden. Dazu muss der Vor- und Zuname, die Anschrift und Telefonnummer für Rückfragen sowie bei den Ausstechern die Variante (Lebkuchenhaus oder Lebkuchenmann) angeben werden. Der Versand erfolgt mit der Deutschen Post für 4,99 Euro pro Paket nach Zahlungseingang. Den Gesamtbetrag inklusive der Versandkosten (also 34,99 Euro) ist an das Lions Hilfswerk Churpfalz, IBAN DE58 5479 0000 0001 211668 zu überweisen. Als Verwendungszweck muss der Vor- und Zuname angegeben werden.

Der Reinerlös aus dem Verkauf kommt wie immer der Nachbarschaftshilfe Schwetzingen sowie der Schule für Kranke am Universitätsklinikum Mannheim zugute. Die Damen des Lions Club Churpfalz hoffen auf zahlreiche Abnehmer der Charity-Pakete. zg

